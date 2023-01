Farouk Bouaskar : Les discours de haine doivent être combattus et condamnés à l’approche du second tour des Législatives

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, Farouk Bouaskar a appelé tous les candidats au second tour des Législatives à s’abstenir d’attiser les divisions, à condamner l’incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence, et à se concentrer sur leurs programmes électoraux”.

” Les candidats au second tour des élections législatives doivent “se tenir à l’écart de tout discours de haine et de violence et se concentrer sur leur programme électoral “, a encore souligné Bouasker, à l’occasion du lancement lundi des rencontres médias à la Cité de la Culture à Tunis.

Bouaskar a souligné l’importance de respecter les règles de concurrence entre les candidats afin que la campagne électorale du second tour se déroule dans les meilleures conditions.

La rencontre a réuni des candidats relevant de 13 instances régionales pour les élections, à savoir Tunis 1, Tunisie 2, Ariana, la Manouba, Ben Arous, Bizerte, Zaghouan, Beja, Jendouba, Nabeul 1 et Nabeul 2, et le Kef. Des réunions devraient avoir lieu demain mardi et mercredi avec les candidats des gouvernorats du centre et du sud.

La période de la campagne électorale pour le second tour des élections législatives a débuté ce lundi 16 janvier et se poursuivra jusqu’au vendredi 27 janvier. Le samedi 28 janvier est décrété jour du silence électoral. Le scrutin aura lieu dimanche 29 janvier.

Bouaskar a assuré que la l’instance électorale va surveiller strictement les activités de la campagne électorale sur le terrain ainsi que sur les réseaux sociaux, en plus du suivi du financement des candidats.