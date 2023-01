Tunisie : Najla Bouden participe au Forum de Davos

La cheffe du gouvernement Najla Bouden participera au Forum de Davos en Suisse du 16 au 20 janvier 2023, selon ce qu’a annoncé le Forum économique mondial dans un tweet.

Notons que, Najla Bouden a participé l’année dernière au forum mondial, où elle a souligné que le plus grand dilemme auquel la Tunisie est confrontée est la fuite des cerveaux et des compétences.

Elle a également affirmé que la Tunisie continuera à œuvrer pour soutenir les droits des femmes et l’égalité avec les hommes.

Najla Bouden, Head of Government of the Republic of Tunisia 🇹🇳, will join the @wef’s Annual Meeting 2023 on 16-20 January in Davos, Switzerland. https://t.co/pmGTXzEOU5 #wef23 @TnPresidency pic.twitter.com/wxUihQIqwJ

