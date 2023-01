Tunisie : Ennahdha appelle à manifester à l’avenue Habib Bourguiba

Ennahdha a appelé tous les Tunisiens à se rendre à l’avenue Habib Bourguiba en force à l’occasion des 12 ans la Révolution, samedi 14 janvier 2023.

Il a déclaré dans un communiqué après la réunion de son bureau exécutif mercredi soir, que cela vise à « mettre fin au processus du coup d’Etat qui a pris le pouvoir, détruit l’économie et consumé la vie quotidienne du peuple et l’a transformé en souffrance réelle et afin de reprendre le chemin de la liberté et de la démocratie ».

Il a également condamné « le ciblage continu des membres du mouvement et de ses dirigeants avec des dossiers fabriqués, des accusations malveillantes et une tentative de tromper l’implication du mouvement dans des crimes graves ».

Il a appelé à la libération d’Ali Larayedh, ancien chef du gouvernement et vice-président du mouvement, et « à cesser d’intimider les opposants politiques après le coup d’État qui a facilité le ciblage des opposants, comme cela s’est produit récemment avec Ayachi Hammami ».

Ennahdha a dénoncé « la détérioration continue des conditions de vie de la majorité des citoyens en raison de la hausse continue des prix étant donné que l’inflation n’a pas diminué depuis le coup d’État, mais a augmenté continuellement chaque mois, dépassant 10%.

Ennahdha a salué les initiatives visant à sortir de la crise politique, économique et sociale étouffante, notant en retour sa condamnation de la tentative d’exclure les partis politiques du dialogue dans certaines déclarations, soulignant que le rôle des partis est essentiel pour la démocratie et la gestion des affaires publiques.