Tunisie : des licences de manifester samedi ont été octroyées à plusieurs parties

Le ministère de l’Intérieur a confirmé que les autorités régionales ont approuvé un certain nombre de demandes de licence pour organiser des manifestations pacifiques sur l’avenue Habib Bourguiba dans la capitale le 14 janvier 2023, selon des itinéraires et des horaires spécifiques en fonction de la préséance des demandes et de leurs destinations, afin d’assurer l’exercice des libertés et le respect des exigences de la sécurité publique.

Le ministère a appelé les différentes parties à respecter ces itinéraires et ces horaires et à prendre la responsabilité de superviser leurs partisans afin d’éviter les conflits, les émeutes et les échanges de violence.

Le ministère a également averti les participants de ne pas se laisser entraîner dans certains discours incendiaires violents qui ont circulé récemment, appelant au non-respect des licences et les dépassant pour s’asseoir dans la rue, déviant des chemins autorisés, dont le but de semer la pagaille avec les forces de sécurité chargées de sécuriser les manifestations pacifiques.

Le ministère a ajouté que les services de sécurité s’engagent à faire respecter la loi en coordination directe avec le ministère public.