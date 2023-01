Kaïs Saïed à l’avenue Habib Bourguiba : La fête de la Révolution est le 17 décembre et non pas le 14 janvier

Le président de la République, Kais Saïed, s’est rendu sur l’avenue Habib Bourguiba, ensuite la mosquée Zitouna à la Médina de Tunis, ce vendredi 13 janvier 2023, où il a rencontré un certain nombre de citoyens et de plusieurs commerçant du souk et il écouté leurs revendications.

Dans une déclaration aux médias, Kaïs Saïed a indiqué que la fête de la Révolution est le 17 décembre et non pas le 14 janvier et ce, en référence aux appels à célébrer la Révolution, demain, dans la rue par plusieurs forces politiques.