Les équipements de la laverie de phosphate à Redeyef ont été vandalisés et pillés, les agents de sécurité de la place ont informé la police.

Auparavant, la police a convoqué des chômeurs qui organisent un sit in dans la laverie et empêche tout traitement du phosphate, depuis plus de trois ans. Sachant que la station de Redeyef renferme plus de 1.5 million de tonnes de phosphate brut non traité.