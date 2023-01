Sidi Bouzid : 4460 infractions enregistrées et saisie de marchandises d’une valeur de 700 mille dinars

Les équipes de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à Sidi Bouzid ont relevé, en 2022, près de 4460 infractions économiques à l’issue de 26568 visites d’inspection.

Mabrouk Abdeda, directeur régional du commerce à Sidi Bouzid, a indiqué que ces infractions concernent notamment les fruits et légumes (820 infractions), les aliments (1823), les volailles et œufs (376), les restaurants et cafés (224) et les boulangeries et pâtisseries (146).

Les contraventions ont été émises en raison de la vente à des prix illégaux (556), l’augmentation illégale des prix (1005), le non-affichage des prix (1151), l’absence de facture (995), l’utilisation des outils de pesage (317) et la dissimulation de marchandises (170).

Par ailleurs, la valeur des produits saisis est estimée à 700 mille dinars.

La marchandise confisquée a trait, en particulier, aux fruits et légumes (40 tonnes), œufs (100 mille), farine subventionnée (96 tonnes), sucre (14 tonnes), pâtes (plus de 30 tonnes), huile végétale (2895 litres), céréales (138 tonnes), eau minérale (25930 bouteilles), pesticides (mille tonne) et paquets de cigarettes (8682), d’après la même source.