Kairouan : Des blessés, dont deux touristes dans un accident de la route

Le porte-parole de la protection civile, le colonel Moez Treia, a déclaré à la chaîne Attesia TV, qu’un grave accident de la circulation s’est produit lundi soir, blessant 6 personnes.

Il s’agit d’une collision entre deux voitures sur la route nationale n°3 Hajeb El-Ayoun au niveau du pont de l’Oued Zeroud. Une ambulance et un camion de secours ont été dirigés vers les routes de la division El-Hajeb et une ambulance de la santé publique est arrivée sur place.

Il a indiqué que la première voiture avait à son bord 2 touristes étrangers (américain et allemand), conduite par un chauffeur tunisien et un guide, qui étaient en route vers le sud de la Tunisie et ont subi des blessures plus ou moins graves.

Tandis que la deuxième voiture avait deux personnes avec des blessures de gravité variable

Tous les blessés ont été transférés à l’hôpital de la région.