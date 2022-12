Tunisie : l’audience de l’affaire de l’aéroport ajournée

L’avocat Samir Dilou a déclaré que la Cour d’appel militaire avait décidé d’ajourner l’audience de «l’affaire de l’aéroport », au 20 janvier 2023.

Il a ajouté dans un post publié sur sa page Facebook : Aujourd’hui, vendredi 23 décembre 2022, la Cour d’appel militaire a examiné l’affaire dite de «l’affaire aéroport », et la Cour a décidé de reporter son examen au 20 janvier 2023, en réponse à la demande des avocats et de soumettre des preuves qu’un verdict a été rendu par l’autorité judiciaire (Cour d’appel de Tunis) sur les mêmes faits et contre les mêmes accusés le 25 mai 2022, et d’attendre l’issue de la session au cours de laquelle Mehdi Zagrouba est jugé le 29 décembre 2022 pour les mêmes faits devant la justice.

Pour rappel, l’affaire de l’aéroport dans laquelle sont accusés les anciens députés, Seifeddine Makhlouf, Nidal Saoudi, Abdellatif Alaoui, Maher Zid, Mohamed Affes et l’avocat Mehdi Zaqrouba, remontent à mars 2021, lorsqu’« un certain nombre de députés de la Coalition Karama ont provoqué une agitation à l’aéroport de Tunis-Carthage, pour protester contre l’interdiction de voyager imposée à une citoyenne, car elle est classée « S17 ».