Joey Hood, nouvel ambassadeur des USA à Tunis

A l’issue d’un vote effectué, mercredi 21 décembre 2022, le Sénat des Etats-Unis a confirmé, la nomination du diplomate Joey Hood comme nouvel ambassadeur des USA à Tunis.

Depuis le mois de mai dernier, le président américain Joe Biden avait proposé Joey Hood au poste d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Tunisie.

Joey Hood a occupé le poste de sous-secrétaire d’Etat, adjoint principal au bureau des affaires du Proche-Orient, relevant du département d’Etat des Etats-Unis, à Dhahran, en Arabie Saoudite.

Il a aussi occupé, le poste de directeur adjoint et par intérim du bureau des affaires iraniennes au bureau des affaires du Proche-Orient du département d’Etat. Il a, également, été responsable des affaires publiques de l’ambassade des Etats-Unis à Doha au Qatar et chef de la section politique et économique de l’ambassade US à Sanaa au Yémen.