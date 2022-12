Législatives 2022 : Ennahdha condamne les propos tenus par le président de l’ISIE et appelle à annuler le second tour des élections

Le Parti Ennahdha a condamné, dimanche, les propos tenus par le président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE), Farouk Bouaskar, “qui mettaient en doute le déroulement des élections précédentes et accusaient de corruption des millions de Tunisiens”.

“C’est l’argument de celui qui cherche désespérément à blanchir le coup d’Etat”, commente le parti dans un communiqué, relevant que “les élections actuelles manquent de toute légitimité” et appelant à arrêter “un processus absurde et à annuler le second tour des élections”.

Ennahdha a renouvelé, dans son communiqué rendu public dimanche soir, l’appel à la concertation et à la coordination pour parvenir à “une alternative démocratique fidèle à la révolution et à ses objectifs et capable de relever les défis économiques et sociaux auxquels fait face le pays”.

Le mouvement estime que le boycott de plus de 90% des citoyens du processus électoral est un témoignage de ” retrait de confiance au président de la République Kais Saied et à son projet chaotique et autoritaire “.

Il (le parti Ennahdha) a appelé le président Kais Saied à “démissionner et à laisser la voie à une sortie du tunnel”, estimant que “le peuple tunisien a été décisif dans son refus de ces élections qui manquent de légitimité et d’horizon”.