De 10 pour l’actrice égyptienne Ghada Abderrazek

La star égyptienne Ghada Abderrazek a officiellement annoncé son divorce avec son mari, le directeur de la photographie Haitham Zenitan, après deux ans et demi de vie commune.

Dans une déclaration aux médias, Ghada a annoncé que le divorce s’était déroulé discrètement et sans expliquer les raisons qui avaient conduit à leur séparation.

Ghada Abderrazek a épousé Haitham Zanitan en 2020, et elle a déclaré à l’époque qu’elle le connaissait depuis des années et qu’il avait travaillé avec elle en tant que directeur de la photographie dans plus d’une œuvre dramatique et cinématographique.

Il est à noter que l’actrice égyptienne a été mariée 10 fois dans sa vie.