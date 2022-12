Le film « Avatar : La voie de l’eau » dans les salles de cinéma en Tunisie à partir de cette date

Le film de science-fiction américain « Avatar : La voie de l’eau » de James Cameron sort dans les salles de cinéma en Tunisie à partir de mercredi 14 décembre.

La deuxième partie du film dure plus de 3 heures avec un morceau thème signé par le chanteur The Weekend. Jake Sully et Neytiri ont formé une famille et font tout pour rester soudés, mais ils sont contraints de quitter leur foyer et d’explorer les différentes régions encore mystérieuses de Pandora. Lorsqu’une ancienne menace refait surface, Jake va devoir mener une guerre difficile contre les humains.

Voici la bande annonce du film :