Tunisie : Arrestation de deux terroristes formés à la fabrication des explosifs et des poisons

Les agents de la direction spéciale de lutte contre le terrorisme ont réussi à arrêter un individu qui avait prêté allégeance à DAECH, et qui était actif sur les réseaux sociaux, et a été formé dans la fabrication des poisons et des explosifs, et qui préparait des opérations d’assassinat.

Aussi, les agents ont réussi à arrêter un deuxième individu, qui a été formé en matière de fabrication de ceintures explosives et en assassinats à l’arme blanche.

Le parquet près le pôle judiciaire antiterroriste a ordonné un mandat de dépôt à leurs égard.