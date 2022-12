Coupe du Monde de Football 2022 : La FIFA célèbre le bond historique de Nciri (vidéo)

Le joueur Marocain Youssef Nciri a mené son pays à la victoire face au Portugal, après avoir inscrit l’unique but de la rencontre à la 42e minute au cours de la coupe du monde de Football Qatar 2022.

Nciri à 25 ans, a réussi à marquer un but remarquable, qu’il a atteint après un bond historique de deux mètres et 78 centimètres.

Le compte officiel de la FIFA a célébré ce saut et a publié une vidéo documentant le moment où le joueur a marqué le but du match, et l’a joint au commentaire “Laissez-le voler”.