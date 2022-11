La ministre de la justice, Leila Jeffal a ordonné la constitution d’un groupe de travail qui aura pour mission de se pencher sur les moyens permettant d’améliorer les conditions de détention dans les prisons et les centres de rééducation et d’assurer le suivi du sort des plaintes et enquêtes menées par l’Inspection générale des prisons et de la rééducation.

Dans un communiqué du département publié, mardi, la ministre a souligné que l’une des priorités actuelles étant de ” consacrer davantage les droits des détenus et d’en faire une pratique quotidienne qui obéit à un suivi et à une évaluation périodique.

Il s’agit là d’un axe-clé du plan stratégique tracé par le département pour la période 2023-2025, a révélé la ministre, réaffirmant la volonté d’aller de l’avant sur la voie de la promotion des conditions de détention dans les différentes unités pénitentiaires et centres de rééducation et de l’amélioration des conditions de travail des cadres et des agents y relevant.

Il est plus que jamais impératif de trouver des ” solutions radicales ” au phénomène de la surpopulation carcérale, a plaidé la ministre, appelant à ce titre à traiter avec célérité les plaintes reçues par l’administration pénitentiaire, dans le cadre de la conciliation entre la protection des droits des agents lors de l’exercice de leurs fonctions et la préservation des droits des détenus.