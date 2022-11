Coupe du Monde de Football – Tunisie vs Damenark (0-0) : Les aigles de Carthage héroïques face à des danois dans la peau des Outsiders

Les Aigles de Cartahge ont réussi le premier challenge de la compétition en concédant le nul vierge face à l’un des favoris du groupe D, mardi à l’Education City Staduim de Doha devant pas moins de 15 mille supporters tunisiens.

Cet après-midi, l’envie de bien faire s’était faite très vite ressentir chez les joueurs tunisiens. D’Emblée, les coéquipiers de Youssef Msakni affichaient une volonté avérée de tenir tête à l’une des meilleures nations du football européen et de faire une bonne entame de la compétition, malgré un groupe D des plus compliqués à négocier.

Le premier duel remporté par Aissa Laidouni devant le capitaine danois Eriksen et les gestes du tunisien sollicitant les encouragements des supporters présents dans le stade en disaient long sur l’état d’esprit des aigles de Carthage.

Le rythme de jeu était soutenu entre les deux formations et les tunisiens s’illustraient les premiers.

Après une première tentative de Youssef Msakni des 25 mètres à la 6e, Mohamed Drager s’essayait lui aussi au tir dès la 11e, mais son tir contré par un défenseur terminait sa course en corner.

Face à la “grinta” tunisienne, le Danemark n’était pas parvenu à poser son jeu et ne s’était montré dangereux qu’à partir de la 20e minute sur des actions amorcées sur les côtés.

Le premier tir danois intervenait à la 21e. Il s’en suivait néanmoins une action tunisienne rapide conclue par un but refusé d’Issam Jebali pour une position de hors-jeu (22 e).

Le Danemark revenait vite à la charge exerçant davantage de pression sur la défense tunisienne qu’il ne parvenait toujours pas à percer.

Et malgré une légère domination danoise, les protégés de Jalel KAdri arrivaient à percer par moments et à menacer les cages de SHmaikel à l’instar dune action à la 42e, sanctionnée encore une fois par un hors-jeu du très actif Issam Jebali.

A la 45e+1, Delaney se voyait remplacé par Damsgaard du côté danois. Le milieu de terrain est touché au genou depuis un gros tacle sur Msakni.

4 minutes de jeu additionnel ajoutait par l’arbitre mexicain ne changeaient rien à la donne et les deux formations se quittaient sur un nul vierge.

A la reprise, les tunisiens étaient de nouveau les premiers à lancer les hostilités.

Les protégés de Kasper Hjulmand guettaient, quant à eux, l’occasion propice pour surprendre une équipe de Tunisie difficile jusque-là à négocier.

A la 53e, Skov Olsen voyait son but refusé pour une position de hors-jeu Il s’agissait de la première vraie menace danoise qui permettait aux coéquipiers d’Eriksen de prendre davantage confiance et de se montrer dominateurs De son côté, Jalel Kadri opérait son premier changement à la 67e en lançant Naim Sliti à la place de Anis Ben Slimane.

Nouvelle frayeur pour les tunisiens à la 68e; Eriksen adressait un tir à l’entrée de la surface de réparation tunisienne mais Dahmane s’interposait par une belle parade.

Le jeu s’intensifiait avec le dernier quart d’heure de jeu et le money time est entamé.

Kadri remplaçait alors Youssef Msakni par Hannibal Majbri et Issam Jbali par Taha Yassine Khenissi pour tenter de donner un nouveau souffle à l’attaque.

Et le sélectionneur national de lancer dans la foulée (87e), Ferjani Sassi et Wajdi Kechrida à la place de Aissa Laidouni et Mohamed Drager.

Les cinq minutes d’arrêts de jeu furent intenses avec une légère domination des danois qui jouaient le tout pour le tout pour tenter d’éviter le match nul et prendre les rênes du groupe D.

Ils étaient même tous proches de bénéficier d’un penalty en toute fin du match pour une faute de main, mais la VAR sauvait in-extremis les tunisiens pour une faute danoise précédent la main.

Pour résumer, les Aigles de Carthage ont été héroïques dans l’intensité. Dominateurs en première période, ils ont obtenu plusieurs situations très chaudes qu’ils n’ont pas su concrétiser.

Après les repos, les Danois ont poussé mais ils n’ont pas réussi à tromper Dahmen, le très bon gardien tunisien.

