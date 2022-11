Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a annoncé lundi le lancement à partir du mois de janvier prochain, d’un programme spécifique de prise en charge et d’hébergement du jour des enfants de la rue, qu’ils soient tunisiens ou étrangers non accompagnés.

Le ministère a précisé dans un communiqué, qu’un accord de partenariat sera signé les prochains jours avec l’association tunisienne de défense des droits de l’enfant après la création d’une commission commune de pilotage, qui a fixé les prérogatives de chaque partie pour l’exécution de ce programme.

Au cours d’un entretien avec le président de cette association Moez Chérif, la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Amel Belhaj moussa a exprimé sa disposition à réaliser ce programme pilote en consacrant trois complexes de l’enfance dans la région du grand Tunis, dans une première étape, avant d’évaluer ses résultats et son rendement.

Elle a affirmé que son département a adopté une approche globale pour la lutte contre le phénomène des enfants en état de mendicité afin d’éviter ses répercussions négatives, passant en revue les mécanismes mis en place en la matière, notamment l’élaboration d’une stratégie nationale multisectorielle, la réalisation d’une étude sur le phénomène des enfants en état de mendicité, outre la mise en oeuvre du programme de l’autonomisation des mères d’élèves menacés de décrochage scolaire.

De son côté le président de cette association a indiqué que ce programme consiste en la prise en charge et la réintégration des enfants de la rue, la formation des enseignants et des membres de l’association, et l’équipement de ces espaces avec la contribution des partenaires et bailleurs de fond.