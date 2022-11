Kamel Déguiche : Les différends avec la FTF sont dépassés.. La priorité aujourd’hui est de soutenir la sélection

La ministre de la Jeunesse et du sport, Kamel Déguiche a, dans une déclartion à la TAP, annoncé qu’il se rendra jeudi au Qatar pour être le premier supporter de la sélection nationale de football au mondial 2022.

Et le ministre d’assurer, à ce propos, que les différends avec la Fédération tunisienne de football (FTF) sont dépassés et que la priorité est aujourd’hui celle de soutenir la sélection”.

Déguiche, qui s’exprimait en marge d’un colloque à Hammamet sur “les médias de proximité et leur contribution au développement et à la solidarité”, a indiqué qu’il se rendra au Qatar pour assister au match d’ouverture et notamment au premier match de la Tunisie dans la compétition face au Danemark.

“Loin de tout ce qui se dit, je garde confiance en la capacité de la sélection tunisienne à relever le défi et à se montrer sur son meilleur visage”, a fait remarquer le ministre, assurant que “personne ne met en doute les qualités technique de la sélection nationale et le premier match sera le plus important avant d’aborder la suite”.

Le ministre a, par la même occasion, souligné l’importance du public tunisien lors des matchs de la sélection, notant que dix mille supporters feront le déplacement pour soutenir les aigles de Carthage, outre les trente mille qui résident au Qatar et qui feront office de 12e homme.

Lors du premier tour du Mondial (20 novembre-18 décembre), la Tunisie, rappelle-t-on, évoluera dans le groupe D aux côtés du Danemark (22 novembre), de l’Australie (le 26 novembre) et de la France (30 novembre).