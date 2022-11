Le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT), section de radio Shems FM et le syndicat de base, ont appelé la direction générale de la station, la société Al Karama Holding, la commission de gestion des biens confisqués et la présidence du gouvernement, à honorer leurs engagements et à préserver la pérennité de l’entreprise et les ;droits de son personnel.

Dans un communiqué conjoint, à l’issue d’un meeting tenu durant le week end, les deux structures syndicales affirment leur détermination à défendre, sans relâche, la pérennité du média et les droits de tous ses employés. Elles y affirment être prêtes pour une escalade à travers l’organisation d’une série de mouvements de protestation.

De leurs côtés, les journalistes et employés de la station ont appelé la direction générale, Al Karama Holding et le gouvernement à assumer pleinement leurs responsabilités et à verser, sans plus tarder, les indemnités du personnel dont notamment, le salaire du mois d’octobre, la dernière tranche de la prime de rendement et les majorations salariales au titre de 2022.