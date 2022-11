Tunisie : L’Association des parents et des élèves renouvelle son appel au Président de la République

L’association tunisienne des parents et des élèves a renouvelé son appel au président de la République, Kais Saied à intervenir pour contenir la crise dans le secteur de l’enseignement de base, en raison du boycott des cours par les enseignants du primaire et sauver l’année scolaire.

Dans un communiqué publié à la suite de plusieurs mouvements de protestations organisés par les parents dans plusieurs écoles primaires en raison de la poursuite du boycott des cours par les enseignants contractuels et suppléants, l’association a affirmé son soutien à tous les mouvements des parents visant à défendre les droits de leurs enfants à l’éducation, “tant que ces mouvements respectent les lois en vigueur, n’empêchent pas le déroulement normal des cours et ne perturbent pas les élèves.”

Elle a exprimé son étonnement face au silence persistant des décideurs qui, selon cette association conduira inévitablement à l’effondrement total du système éducatif et l’école publique.

L’association des parents et des élèves a souligné que le coût élevé de cette situation sera supporté par des milliers d’élèves qui appartiennent à des familles à faibles revenus ou issus des régions défavorisées situées à l’intérieur du pays “.

Les enseignants contractuels et suppléants poursuivent le boycott des cours depuis le début de la rentrée scolaire revendiquant la régularisation de leur statut professionnel et leur intégration, soulignant leur attachement à l’abolition de toute forme d’emploi précaire pour les enseignants suppléants, l’annulation de la qualité d’agent chargé de l’enseignement et le recrutement des diplômés des promotions 2021 et 2022, et de la dernière promotion d’enseignants suppléants conformément à l’accord du 8 mai 2018.