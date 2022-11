Les affiches des huitièmes de finale de Ligue des champions disputées en février et mars 2023, après le tirage au sort effectué lundi au siège de l’UEFA à Nyon, en Suisse.

RB Leipzig (GER) – Manchester City (ENG)

Bruges (BEL) – Benfica Lisbonne (POR)

Liverpool (ENG) – Real Madrid (ESP)

AC Milan (ITA) – Tottenham (ENG)

Eintracht Francfort (GER) – Naples (ITA)

Dortmund (GER) – Chelsea (ENG)

Inter Milan (ITA) – Porto (POR)

Paris SG (FRA) – Bayern Munich (GER)

Calendrier des huitièmes de finale de Ligue des champions:

– Matchs aller mardi 14 et mercredi 15 février puis mardi 21 et mercredi

22 février.

– Matchs retour mardi 7 et mercredi 8 mars puis mardi 14 et mercredi 15

mars.