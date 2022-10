Tunisie : Le gouverneur de Sidi Bouzid supervise les prix et l’approvisionnement

Une réunion s’est tenue, mardi 25 octobre 2022, au siège du gouvernorat de Sidi Bouzid en présence du gouverneur Abdel Halim Hamdi du comité régional afin de suivre de près la variation des prix et l’approvisionnement en produit de consommation tout en prenant en considération le volet de la contrebande dans la région.

Des rapports sur les prix effectués par des comités chargés du contrôle ont été exposés lors de cette réunion.

Mabrouk Abada, directeur régional du commerce et du développement des exportations, a déclaré que dans le contexte de la lutte contre la pénurie de certains produits de consommation, d’importantes quantités de sucre et d’huile végétale ont été mis en vente et sont distribuées en coordination avec les services de sécurité afin d’éviter les excès liés au monopole et à la spéculation.

Il a ajouté que les résultats du travail de supervision au cours de la période du 1er au 21 octobre 2022 ont abouti à l’enregistrement de 247 violations économiques lors de 1539 visites.