Tunisie : L’INPDP met en garde contre l’utilisation de la plateforme Bolt

L’Instance Nationale de Protection des Données Personnelles (INPDP) a publié un communiqué datant du 15 juillet 2022 concernant le service de transport privé de la société Bolt et son respect aux règles nationales de la protection des données personnelles et suivant cette communication, l’INDPD a pris contact via l’avocat représentant ladite société qui devait s’engager à régulariser sa situation dans les plus brefs délais.

Le journal Alqatiba a publié un article d’investigation, datant du 30 septembre 2022, qui s’intitule :”Bolt, fraude fiscale et les données personnelles à Tel Aviv. Cet article a présenté des preuves que la société Bolt n’a pas respecté les lois en vigueur concernant la protection des données personnelles.

Selon le deuxième paragraphe de l’article 77 de la loi organique n ° 63 de 2004 sur les fonctions de l’Instance Nationale de protection des données personnelles stipule que l’instance a l’obligation d’informer le procureur de la République dès l’obtention d’informations qui risquent de compromettre la protection des données personnelles.

Conformément à ce qui précède et face à la procrastination de ladite société pour corriger son statut juridique, l’instance a informé, vendredi 21 octobre 2022, le Procureur Général du Tribunal de première instance de Tunis 1 du dossier et a demandé au contrevenant d’effectuer des procédures judiciaires pour prouver les violations décrites, à savoir le traitement des données personnelles sans procédures préalables auprès de l’INPDP et le transfert de données à l’étranger sans obtenir de licence de l’instance et par conséquent l’application des sanctions pénales prévues par la loi organique n ° 63 de 2004 aux deuxième et quatrième alinéas de la Chapitre 90.

La justice devra trancher dans cette affaire.

En attendant un ordre de justice, l’instance informe tous les utilisateurs de cette plateforme qu’ils sont exposés à une violation de leurs droits et doivent assumer, seuls, les responsabilités et les conséquences.