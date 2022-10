Ariana : Vol des voitures à l’aide d’un clé télécommande

Les unités de sécurité de la division de la police judiciaire d’Ariana ville aient effectué un ratissage nocturne dans les environs de l’hôpital Mahmoud El-Matri d’Ariana, une personne recherchée ayant un casier judiciaire en possession d’une clé à télécommande utilisée pour ouvrir les portes électroniques des magasins publics et des voitures et un sac à main pour femme contenant de l’argent et un téléphone portable, deux carnets de chèques bancaires, un cacher d’une entreprise et des lunettes de soleil.

En enquêtant sur l’affaire, il a été découvert que le sac à main appartenait à une femme qui avait été volée dans sa voiture.

Après l’ouverture d’une enquête, le suspect a avoué le crime de vol à l’aide d’une clé à télécommande.

Après consultation du parquet, le suspect arrêté pour “vol”, et les recherches se poursuivent au niveau de la brigade