Arabie Saoudite : une doctoresse tunisienne condamnée pour un message surTwitter

Le frère d’une doctoresse tunisienne âgée de 51 ans vivant en Arabie saoudite a déclaré qu’elle avait été condamnée à 15 ans de prison pour avoir « offensé le système de gouvernance et empiété sur le système étatique par le biais des médias sociaux ».

Il a ajouté que sa sœur travaillait en Arabie saoudite depuis 2008 et avait été arrêtée le 25 juillet 2020 pour avoir « interagi avec un message Twitter soutenant le Hezbollah ».

Il a souligné que la communication avait été coupée avec elle, alors sa famille a appelé un certain nombre d’amis pour apprendre la nouvelle de son arrestation. Il a expliqué dans son intervention d’aujourd’hui sur Jawhara FM que les interrogatoires se sont poursuivis avec elle pendant un an, puis elle a été condamnée à deux ans de prison et 8 mois avec sursis pendant, avant que la sentence ne soit portée en appel par l’avocat désigné par les autorités saoudiennes et condamnée à 15 ans de prison.

L’intervenant sur les ondes de Jawhara Fm a souligné qu’ils avaient appelé le consulat tunisien à plusieurs reprises pour les aider, mais en vain, appelant le Président de la République et le Ministère des Affaires étrangères à intervenir.