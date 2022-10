Le nombre des enfants inscrits au titre de l’année 2022 – 2023 aux sessions de formation en robotique dans les centres d’informatique destinés à l’enfant a atteint 15 000 enfants contre 10 000 l’année précédente, a indiqué la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Amel Belhaj Moussa.

Lors d’une réunion de travail tenue mardi à Tunis sur le suivi de la stratégie de promotion des centres d’informatique destinés à l’enfant pour l’année 2022 – 2023, Belhadj Moussa a affirmé que dans le cadre de la consécration du principe de l’égalité des chances et de la lutte contre la discrimination entre les enfants, 15% des ateliers de formation programmés parmi les 13 sessions de formation, seront destinés aux enfants porteurs d’handicap et 50% cibleront les enfants issus de familles à revenus limités.

“Le ministère de la famille organise le 1er novembre une rencontre avec les enfants inscrits dans les différents centres régionaux pour s’enquérir de leurs préoccupations et les encourager à accéder à ces espaces”, a affirmé Belhadj Moussa, soulignant que son département s’emploie actuellement à consolider le lot d’ordinateurs dans ces centres et à les doter de compétences spécialisées.

Selon la ministre, la stratégie de promotion des centres d’informatique destinés à l’enfant, pour cette nouvelle année scolaire, permettra de conclure des accords de prestation de service avec les diplômés de l’institut de presse et des sciences de l’information, à raison d’un journaliste par région, afin d’initier les élèves à l’utilisation des médias et des réseaux sociaux.

Dans ce contexte, Moussa a indiqué que la Tunisie mise aujourd’hui sur la numérisation et les moyens de développer les aptitudes des enfants et approfondir leur connaissances dans le domaine de la numérisation et l’intelligence artificielle.

La stratégie consiste à élaborer un manuel de formation moderne qui sera un outil de travail efficace pour les cadres éducatifs permettant de développer leurs compétences dans ce domaine et à mettre en place un plan de communication pour faire connaitre les activités des centres d’informatique destinés à l’enfant et assurer leur rayonnement à l’échelle nationale, outre la diversification des accords et partenariats dans ce domaine.