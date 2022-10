Le cancer du sein touche 58 femmes sur 100 mille en Tunisie

Le cancer du sein touche environ 58 femmes sur 100 mille en Tunisie et plus de 3500 nouveaux cas sont signalés par an, selon Amel Belhaj Moussa, ministre de la famille, de la femme et de l’enfance.

” Une stratégie multidimensionnelle doit être mise en place pour lutter contre le cancer du sein qui devrait être une priorité “, a-t-elle souligné lundi, à l’ouverture de la 9ème session de la campagne de sensibilisation Octobre Rose des femmes maghrébines, selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère.

A cette occasion, la ministre a réaffirmé son soutien aux efforts nationaux visant la lutte contre le cancer du sein chez les femmes et les filles.

Elle a, par ailleurs, assisté à un défilé de modes d’une vingtaine de femmes guéries du cancer du sein et a loué leur courage à combattre la maladie.