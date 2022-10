Sanofi Tunisie lance une caravane mobile de sensibilisation contre la douleur siliencieuse

Sanofi Tunisie, en collaboration avec les psychologues du groupe « Ahkili », lancent du 06 au 26 octobre 2022, une caravane itinérante de sensibilisation sur le diagnostic et la prise en charge de la douleur silencieuse.

Cette caravane qui aura pour slogan « عبّر على وجيعتك،صحّتك بين يديك » sillonnera (14 villes) de la tunisie.

A l’instar de plusieurs pays, nombre de citoyens tunisiens déclarent « souffrir en silence », c’est-à-dire vivre avec des douleurs sans prise en charge adaptée.

A travers cette caravane mobile, Sanofi et Ahkili déploieront un dispositif d’écoute des citoyens mais également des messages de sensibilisation et d’éducation thérapeutique concernant cette pathologie qu’est la douleur silencieuse.

En effet, la prise en charge adéquate des douleurs silencieuses permet d’en réduire l’impact physique et psychologique. Écoute active, soutien, conseil et accompagnement seront les maitres mots de cette caravane.

Sanofi est engagé depuis plusieurs décennies à soulager la douleur et améliorer la qualité de vie au quotidien. Nous proposons des solutions d’automédication pour soulager les douleurs passagères d’intensité légère à modérée et/ou la fièvre. Notre gamme de médicaments antalgiques se compose de différents dosages selon le poids et l’âge, ainsi que de galéniques différentes pour faciliter le confort d’usage.

Au-delà de ces solutions thérapeutiques, nous mettons à disposition des informations pour mieux vivre avec la douleur, car notre mission est aussi de sensibiliser les patients sur la prise en charge de cette pathologie. Nous accompagnons également les professionnels de santé, avec la mise à disposition d’outils d’évaluation de la douleur et de services pour l’information scientifique et médicale.

Cette caravane itinérante, s’insctit également dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la douleur qui est célébrée tous les ans le 3ème lundi du mois d’octobre.

En tant que partenaire du parcours de santé, Sanofi propose que le patient soit également un acteur de sa santé. Il s’agit du concept de l’autosoin (Self-Care) responsable.

L’ambition de Sanofi est de permettre aux gens de prendre leur santé en main en leur apprenant à se protéger des maladies et des problèmes de santé mineurs.

