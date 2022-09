Tunisie : Violée, séquestrée et brûlée suite à une rencontre sur les réseaux sociaux

Une jeune fille s’est rendue au poste de police pour déposer une plainte auprès de la brigade chargée des crimes de violence à l’égard des femmes et des enfants à Tunis.

Elle a dénoncé une personne qui l’a délibérément attirée chez lui, à son domicile, l’a séquestrée et violée en recourant à une violence extrême, selon un communiqué publié mercredi par la Direction générale de la sécurité nationale.

La jeune fille a déclaré qu’elle « a rencontré le jeune homme via les réseaux sociaux il y a environ 4 mois et qu’ils se sont rencontrés près de Bab Khadra. La victime a été attirée dans son appartement où elle a été séquestrée, violée et brûlée avec une cuillère qu’il a chauffée dans un four.

La jeune fille a déposé une plainte et a été remise en liberté à cause de la détérioration de son état psychologique et physique.

Après coordination avec le ministère public, les unités sécuritaires se sont rendues au domicile de l’agresseur qui a tout nié affirmant avoir eu une relation consentie.

L’homme a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête.