Le nombre des projets enregistré sur la plateforme Raydet depuis son lancement le 10 août dernier jusqu’à ce jeudi 22 septembre, est de l’ordre de 3512 dossiers dont 2524 pour un financement à travers la Banque Tunisienne de solidarité (BTS) soit un taux de 71.86pc de l’ensemble des dossiers.

Selon un communiqué rendu public par le ministère de la famille, de la femme de l’enfance et des séniors, au terme d’une séance de travail organisée entre le ministère et la BTS, la rencontre a permis de passer en revue les dossiers enregistrés sur la plateforme numérique pour le nouveau programme national d’entrepreneuriat féminin et l’investissement sensible au genre Raydet.

La ministre de la femme Amel Bel Haj Moussa a décidé à cette occasion l’organisation d’une réunion périodique d’un comité regroupant des représentants du ministère et de la banque afin d’assurer un suivi des projets tout en prenant en considération l’utilité des projets et leur capacité d’employabilité.