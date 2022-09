Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a appelé, jeudi, les responsables des jardins d’enfants privés et publics à se conformer au programme éducatif officiel de développement de la petite enfance.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère précise qu’il est possible de consulter la version numérique de ce programme à travers le lien http://www.femmes.gov.tn/…/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9…

Selon la même source, il s’agit d’un programme d’apprentissage inclusif et complet dédié aux enfants âgés entre 3 et 6 ans dont l’objectif est de développer le secteur de la petite enfance et de garantir aux enfants une éducation de qualité dans un cadre sécurisé et propice pour leur développement psychomoteur, affectif, social et intellectuel.

Le programme aide aussi les travailleurs dans le secteur de la petite enfance à renforcer leurs capacités en leur procurant les informations nécessaires sur les normes de développement et les besoins spécifiques et inclusifs.

D’après le communiqué, le ministère a également publié le référentiel pédagogique de l’éducation préscolaire qui comporte les objectifs, les activités et les méthodes d’apprentissage pour évaluer les acquis des élèves.

Ce référentiel, ainsi que trois autres documents similaires sur la santé de l’enfant dans les institutions préscolaires, la gestion des institutions préscolaires, l’infrastructure et les équipements dans les institutions préscolaires, sont tous disponibles sur le site www.prescolaire.tn.