Tunisie : Malek Zahi appelle à accroître les efforts afin d’améliorer les prestations offertes aux citoyens

Le ministre des affaires sociales, Malek Zahi, a effectué mardi une visite à la direction régionale des affaires sociales et au département de promotion sociale dans le gouvernorat de Manouba.

Il a été accompagné dans cette visite par le président de la direction générale de promotion sociale Ibrahim Ben Idriss et du directeur général de l’union tunisienne de solidarité sociale Mounir Hajji.

La visite a permis de passer en revue le processus de travail ainsi que les conditions de prestation de service aux familles nécessiteuses et à revenu limité. Il a appelé à ce propos, à accroitre les efforts afin d’améliorer les services présentés. Le ministre a également donné le coup d’envoi, au siège de la fédération de la Manouba de la solidarité sociale pour la distribution des aides scolaires aux enfants issus de familles nécessiteuses, affirmant l’impératif de faire parvenir les aides dans les délais et avant la rentrée scolaire.

Des élèves issus de familles nécessiteuses ont bénéficié de ces aides, (Il s’agit de cartable avec des fournitures scolaires et un paiement de transport scolaire et universitaire en plus de vêtements et de chaussures), d’une valeur de près de 5 millions dinars. Le nombre de bénéficiaires est estimé à près de 95 mille élèves.