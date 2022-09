Tunisie : Un rapport sera fait sur les erreurs découverts dans les manuels de 3ème année

Le ministre de l’Éducation, Fathi Sellaouti, est revenu, lundi 12 septembre 2022, sur les erreurs découvertes dans le manuel de français de la troisième année primaire, considérant cela comme totalement inacceptable.

Sellaouti a souligné dans une déclaration à Shems FM lors d’une conférence de presse, que le ministère avait ouvert l’enquête, indiquant l’existence d’une deuxième enquête par l’Autorité générale de contrôle des intérêts publics.

Il a ajouté qu’il y a un rapport prêt et que le deuxième rapport sera prêt dans les prochains jours et que les résultats seront publiés et les décisions annoncées, soulignant qu’un document accompagnant le manuel sera envoyé à tous les enseignants et intervenants dans les affaires éducatives et un document pour corriger les erreurs.