Info ou Intox ?

Le site web factuel.afp.com a récemment repéré un message intitulé « un mélange d’ail et de lait, remède naturel, magique et définitif contre plusieurs maladies respiratoires ». Le site attire l’attention sur ce genre de message “ véhiculé par des publications sur Facebook depuis au moins 2017“ et qui peut induire en erreur les gens qui souffrent de cette maladie et qui, sans doute, ont essayé 1001 médicaments sans résultats.

En effet, «… les auteurs de ces messages affirment que cette mixture soigne notamment l’asthme, la pneumonie et la tuberculose. Mais cette recette ne repose sur aucun fondement scientifique », alertent des pneumologues contactés par l’AFP.

Ensuite, « Ail dans le lait : traitement naturel magique et définitif pour l’asthme, la pneumonie, la tuberculose », est une autre publication sur Facebook qui remonte au 19 août 2022. Notre source rappelle que «… cette recette miracle censée soigner certaines maladies pulmonaires est partagée par bon nombre de publications en Afrique francophone depuis au moins 2017, cumulant des centaines de partages ».

Comme quoi, il faut se méfier des publications des réseaux sociaux.