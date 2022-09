Une délégation de l’Instance électorale burkinabée en visite en Tunisie

Le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouaskar, a informé, vendredi, les représentants d’une délégation de la Commission électorale nationale Indépendante du Burkina Faso (CENI), de la composition et des attributions de l’ISIE au double plan central et régional ainsi que des modes de préparation des différentes étapes du processus électoral.

L’accent a été également mis sur le volet juridique, organisationnel et logistique du processus d’organisation du référendum du 25 juillet 2022.

Selon un communiqué de l’ISIE publié, vendredi, la délégation burkinabée a eu également l’occasion de prendre connaissance des textes réglementant le processus référendaire, de l’inscription électorale de la modalité de répartition des électeurs sur les bureaux de vote dans les différents gouvernorats à l’intérieur du pays et à l’étranger.

Les représentants de la délégation burkinabée se sont informés des moyens humains, du matériel et des moyens de communication utilisés pour faire réussir le processus électoral.

Au terme de la séance, il a été convenu de tenir une série de réunions les lundi et mardi prochains, avec les différentes unités de l’instance pour passer en revue les détails du processus électoral depuis l’inscription jusqu’à l’annonce finale des résultats.

Les réunions de lundi et mardi seront également l’occasion d’échanger les vues sur les moyens de conclure une convention de partenariat entre l’ISIE et la Commission burkinabée pour inclure les domaines de coopération possibles entre eux.

Cité dans le communiqué, Bouaskar a fait part de l’entière disposition de l’Isie à mettre son expérience et ses expertises au service de la commission burkinabée et à instaurer des relations de partenariat de manière à soutenir la coopération Sud-Sud et à contribuer à l’échange et au transfert d’expériences, notamment avec les pays africains frères.

La visite de la délégation de la Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso comprend le vice-président et nombre de membres du comité directeur de la Commission.

Elle intervient à la demande de la partie burkinabée qui a exprimé sa volonté de s’inspirer de l’expérience tunisienne dans le domaine de l’organisation des élections et des référendums.