Kasserine : Remise effectuée sur les fournitures scolaires

A l’occasion de la rentrée scolaire, une réduction de 10% sera appliquée sur les prix des cartables et de 5% sur les autres fournitures scolaires, suite à un accord qui a été convenu entre la direction régionale du commerce à Kasserine et la Chambre régionale des librairies.

Ces réductions sont déjà entrées en vigueur dans l’ensemble du gouvernorat, a indiqué à l’Agence TAP, la directrice régionale du commerce à Kasserine Samia Briki, ajoutant que la majorité des titres de manuels scolaires pour les différents niveaux d’enseignement sont disponibles et que l’opération de distribution du cahier scolaire subventionné se poursuit à un rythme normal et en quantité raisonnable et est assurée par l’un des grossistes de la région.

La même source a ajouté que les campagnes de contrôle de toutes les fournitures scolaires ont été renforcées depuis la deuxième quinzaine d’août dans les diverses délégations et ont abouti à la levée de 8 infractions liées au non affichage des prix, à la vente conditionnée et à la vente à des prix illégaux.