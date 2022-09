Tunisie : Yacoubi dénonce la situation des professeurs

Lassad Yacoubi, secrétaire général de la fédération générale de l’enseignement secondaire a déclaré que la réunion qui se tient aujourd’hui à Hammamet sud abordera deux axes importants, dont le plus important est la détérioration de la situation financière des professeurs et la détérioration de leur pouvoir d’achat, que ce soit en raison de l’accumulation d’années d’accords conclus avec le ministère de l’Éducation et le gouvernement sans activation ou en raison de la hausse sans précédent des prix dans le pays et de l’absence de mesures sérieuses de la part du gouvernement pour intervenir et freiner cette situation.

Sur les ondes de Mosaïque FM, Yacoubi a ajouté: « L’état de frustration parmi les professeurs comme chez tout citoyen vivant dans ces circonstances difficiles a atteint son maximum, ce qui est une situation justifiée et celui qui ne veut pas voir la situation difficile chez le citoyen tunisien est quelqu’un qui ne veut pas voir la réalité en face. »