Irak : le chef du gouvernement menace de démissionner

Le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi a menacé de démissionner si la situation politique complexe se poursuivait.

Al-Kadhimi a exprimé sa consternation face à la détérioration de la sécurité observée en Irak et l’a décrite comme une réalité honteuse, et dans un discours télévisé, a critiqué la situation que traverse l’Irak en raison de la rivalité politique et des violations de la sécurité par les chefs militaires et les a décrits comme indisciplinés.

Al-Kadhimi a souligné la nécessité pour les forces politiques du pays d’abandonner leurs revendications et leurs conditions et de lancer un dialogue inclusif qui mette fin à l’impasse politique.