Libye : Interdiction de voyage à l’encontre de plusieurs personnalités politiques

Suite aux affrontements qui a connu la capitale Tripoli ces derniers jours, et qui ont fait selon un dernier bilan 32 morts et 159 blessés, le procureur militaire libyen, Massoud Rhouma Meftah, a appelé les autorités de l’immigration et des passeports à émettre une interdiction de voyage à l’encontre du Premier ministre désigné du Parlement, Fathi Bachagha et d’autres personnalités politiques.

La liste des personnes interdites de voyage comprenait également le général de division Ossama Juwaili, l’ancien commandant de la région ouest, le chef du Parti démocrate, Mohamed Sawan, et Osman Abdel Jalil, porte-parole du gouvernement Bashagha.

La Libye connaît une crise politique représentée par un conflit entre deux gouvernements, le premier étant le gouvernement Bachagha, qui a été désigné par le parlement, et le second, le gouvernement d’union nationale dirigé par Abdelhamid Debeibah, qui refuse de céder le pouvoir sauf à un gouvernement mandaté par un nouveau parlement élu.

Lire aussi :