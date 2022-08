Les affrontements entre des habitants de la région de Tinja (gouvernorat de Bizerte) et les forces de l’ordre ont repris, ce lundi 29 août 2022 suite au décès du jeune Karim Sayari après une course poursuite policière. Les manifestants ont bloqué la route reliant Bizerte et Menzel Bourguiba en brûlant des pneus et en installant des barricades.

Les funérailles été reportées et son avocat a réclamé une nouvelle autopsie du corps.