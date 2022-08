Les préparatifs pour la rentrée scolaire et universitaire ont été au centre d’une séance de travail tenue mercredi, au palais du gouvernement à la kasbah sous la présidence de la cheffe du gouvernement Najla Bou Den.

La séance de travail a permis de passer en revue les préparatifs des ministères de l’éducation, de l’enseignement supérieur ainsi que de la formation professionnelle, et les besoins détectés en ressources humaines, financières et techniques avant le démarrage de la nouvelle année.

Le but est d’assurer une rentrée dans les meilleures conditions, indique un communiqué de la présidence du gouvernement rendu public.

BouDen a souligné l’importance des préparatifs menés par les différents ministères pour répondre aux besoins pédagogiques et logistiques dans le but de favoriser les conditions convenables pour une garantir bonne rentrée aux élèves et étudiants.

Le ministre de l’éducation Fathi Slaouti a passé en revue le programme des préparatifs du ministère relatif au ressources humaines et le vide à combler au niveau des enseignants en plus des aménagements à réaliser concernant l’infrastructure dans certains établissements scolaires.

Pour sa part, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Moncef Boukthir, a présenté un ensemble de données relatives à la rentrée universitaire et les préparatifs des offices des œuvres universitaires pour offrir les meilleures prestations aux étudiants.

Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Nasreddine Nsibi a de son côté, présenté un aperçu sur la nouvelle année de formation professionnelle et les différentes spécialités offertes ainsi que les établissements disponibles et les ressources humaines mobilisées. Le système de la formation professionnelle a pour objectif d’assurer une formation compatible avec la demande du marché de l’emploi, a notamment ajouté le ministre.