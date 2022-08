France : Pluies torrentielles inondent rues et stations à Paris (vidéo)

Après plusieurs semaines de canicule, des pluies torrentielles causant de multiples inondations dans les rues et les stations de métro à Paris, cet après de ce mardi 16 août 2022.

Plusieurs stations du métro parisien – sur les lignes 10, 12, 6, 9, 4 et 8 notamment – avaient successivement fermé leurs accès à cause des intempéries et notamment de l’eau de pluie qui dévalait certains escaliers donnant accès aux quais. Peu après 20h00, les stations Corentin-Celton et porte d’Orléans avaient rouvert au public, selon le site de la RATP.

Le trafic qui avait été perturbé sur l’ensemble de la ligne 6 du métro, était redevenu normal, seuls les accès à la station Daumesnil restant fermés