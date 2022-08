Tunisie : Annulation de la grève des ouvriers boulangers

L’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) a décidé d’annuler deux grèves prévues le 11 août courant dans les secteurs du couscous, des pâtes alimentaires et du pain et de reporter deux autres grèves dans les secteurs des conserves alimentaires, du conditionnement de l’huile et du commerce de gros, demi-gros et en détails.

la Fédération Générale des Industries agroalimentaires, du tourisme, du commerce et de l’artisanat relevant de l’UGTT a fait savoir que l’annulation de la grève des ouvriers boulangers et des sociétés spécialisées dans la production du couscous et des pâtes alimentaires intervient suite à un accord convenu avec l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat lors de deux réunions tenues, ce mercredi, au siège de la direction générale de la résolution des conflits et la promotion des relations professionnelles portant sur la signature de l’avenant sur les majorations salariales au titre des années 2022, 2023 et 2024.

Par ailleurs, l’UGTT et l’UTICA ont convenu de soumettre la négociation sur le préavis de grève dans le secteur des conserves alimentaires et du conditionnement de l’huile à la commission centrale des négociations.

La partie syndicale a décidé de reporter la grève au 8 septembre prochain.

La Fédération Générale des Industries agroalimentaires, du tourisme, du commerce et de l’artisanat a, également, décidé de reporter au 20 août courant la grève prévue demain 11 août dans le secteur du commerce de gros, demi-gros et en détails.