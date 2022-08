La Coalition ” Soumoud ” a appelé le président de la République Kais Saied à lancer un dialogue national afin de s’accorder sur les amendements nécessaires au texte de la Constitution du 30 juin.

La Coalition a plaidé pour un équilibre entre l’Exécutif et le reste des pouvoirs, et l’élaboration d’une loi électorale ” participative ” qui garantit le pluralisme et la passation pacifique du pouvoir.

Dans un communiqué rendu public, ce mercredi, la Coalition a également invité le chef de l’Etat à “renoncer à son approche ” unilatérale ” et à se concerter avec toutes les forces politiques et de la société civile, notant qu’elle a été mise devant le fait accompli et décidé d’accepter les résultats du référendum.

” Il est clair que le Oui est privilégié pour les électeurs, malgré un taux de participation relativement faible “, a souligné la Coalition dans le même communiqué.

Par ailleurs, la Coalition a appelé l’Instance supérieure indépendante pour les élections à éviter les manquements qui ont entaché la campagne référendaire et à œuvrer pour imposer l’égalité des chances lors des prochaines élections législatives et présidentielles.