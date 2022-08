Sexe, mensonges et business : Un nabab malaisien a soudoyé la moitié de la marine américaine

Leonard Glenn Francis, surnommé Fat Leonard, est un homme d’affaires malaisien qui a infiltré la plus grande puissance en haute mer et construit un empire d’un milliard de dollars en fournissant aux officiers américains du sexe, du champagne et de la sécurité. Maintenant qu’un cancer du rein avancé ne lui laisse plus grand-chose à perdre, Fat Leonard s’est confessé publiquement. Le journaliste Tom Wright l’a récemment interviewé. Extraits :

“ Manille, 2007. Leonard Glenn Francis entretenaient les commandants supérieurs de la 7e flotte américaine. C’étaient les officiers de marine les plus puissants d’Asie, et ils contrôlaient les mouvements d’une soixantaine de navires et sous-marins, 150 avions et 20 000 marins dans une immense zone opérationnelle, s’étendant d’Hawaï à l’Inde… »

« Les hommes se déplaçaient rapidement dans un hall climatisé et à travers un rideau à l’arrière. De l’autre côté, des femmes philippines – dont beaucoup ne sont que des étudiantes – sont assises en rangées dans une sorte de bocal à poissons, identifiables non pas par leurs noms mais par les numéros attachés à leurs tenues étriquées… Toujours le… grand patron ou Roi Lion de ces officiers de marine, Leonard a orchestré l’action…”

« L’afterparty a eu lieu dans la suite McArthur à 4 000 $ la nuit à l’hôtel Manilla… C’était la maison et le commandement opérationnel du général Douglas McArthur pendant la Seconde Guerre mondiale. Les hommes se sont entassés dans la salle de style mission espagnole avec des poutres en bois au plafond, des carreaux de marbre, un lustre orné et des rideaux lourdement drapés. Leonard… a rempli la suite de bouteilles de 10 000 $ de Dom Pérignon… La suite de deux chambres était remplie de souvenirs de Macarthur. Dans le bureau de la suite, deux chaises en bois richement sculptées – les seuls objets à avoir survécu à la bataille de Manille, se tenaient devant un bureau… L’un des hommes, assez ivre maintenant, ouvrit sur le bureau une caisse contenant une réplique du célèbre pipe en épi de maïs et attrapa une femme. ”

« … Vous savez, ils ont juste commencé à se déshabiller et à avoir des relations sexuelles juste là… La pipe en paille du général a été utilisée comme un gode sur la prostituée, se moquant des souvenirs de Macarthur … ils l’ont totalement profané et insulté, », dit-il en riant.

Comme il le dit dans la bande- annonce de l’interview, “J’avais la marine à leurs couilles… J’ai retourné mes armes contre eux parce qu’ils m’ont trahi.”

Fat Leonard était un homme d’affaires malaisien qui a soudoyé de nombreux officiers et autres membres de la marine américaine jusqu’à son arrestation. Il a payé des prostituées et des orgies pour les officiers de marine, allant jusqu’à l’amiral. Il organisait des fêtes somptueuses et des dîners à 30 000 $, envoyait des cadeaux aux épouses des officiers – de petites choses comme des sacs à main Chanel et Gucci, des cigares Cohiba – les belles choses dont aucun officier ou sa femme ne devrait se passer.

En retour, les officiers qu’il a corrompus ont veillé à ce que leurs navires accostent dans des ports à travers l’Asie contrôlés par Fat Leonard. Bien sûr, le scandale de la corruption a conduit à l’inculpation de divers officiers de marine, à leur emprisonnement pendant un certain temps et à leur rétrogradation, ainsi qu’à la rupture de mariages.

Leonard dit que le vrai scandale est que certains des meilleurs amiraux qui ont bénéficié de son approvisionnement restent libres, certains d’entre eux ayant été autorisés à prendre leur retraite honorablement, même s’il avait soumis des preuves qui les incriminaient.

