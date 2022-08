Le secteur privé saoudien explore les opportunités d’investissement agricole dans 10 pays arabes dont la Tunisie

Le secteur privé saoudien prévoit d’explorer les opportunités d’investissement dans le secteur agricole dans 10 pays arabes, dont la Tunisie, ont révélé le 31 juillet des données officielles saoudiennes.

La Fédération des chambres saoudiennes (FSC) avait présenté une liste complète et détaillée des futurs projets dans les pays spécifiés, au profit des entreprises et institutions opérant dans le Royaume et leur donner la possibilité d’étendre leurs activités à l’étranger et d’atteindre leurs objectifs.

Les informations ont révélé que les opportunités d’investissement agricole sont disponibles en Tunisie, au Maroc, en Mauritanie, à Oman, aux Émirats arabes unis, en Égypte, au Qatar, en Irak et en Arabie saoudite.