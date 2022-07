Siliana : Appel au renfort pour maitriser la série d’incendies dans la région

Les agents de la Protection civile et des agents forestiers à Siliana poursuivent leurs efforts pour maîtriser la série d’incendies qui se sont déclenchés depuis trois jours à Djebel Bargou, Ain Boussadia et Djebel Bayadh ravageant d’importantes surfaces forestières et d’arbres fruitiers.

Le directeur régional de la Protection Civile à Siliana, Mohamed Ali Ben Bihi a indiqué mercredi à l’Agence TAP, que l’incendie d’Ain Boussadia s’est déclaré mardi et avait nécessité un renfort de l’Armée de l’Air pour soutenir les efforts d’extinction, au vu de la typographie difficile de la région.

Il a révélé que le comité régional de lutte contre les catastrophes naturelles a engagé des mesures afin de prévenir les flammes d’atteindre les zones résidentielles d’Ain Boussadia, outre la mise à disposition d’un certain nombre d’autobus pour pouvoir évacuer les habitants en cas d’urgence.

Dans ce contexte, des unités de la Garde Nationale, des agents de la protection civile et des forestiers sont intervenus pour évacuer deux familles (7 personnes) qui étaient piégées par l’incendie dans la localité de Sadka à Bargou, selon une source de la Garde Nationale.

Face à cette situation d’urgence, un certain nombre de citoyens ont lancé un appel aux autorités pour intervenir à travers l’envoi d’avions militaires et circonscrire au plus vite l’incendie de Bargou où le feu a ravagé de larges surfaces d’oliveraies et de cerisiers, source de subsistance de plusieurs habitants de la région.

A noter que l’incendie de Djebel Bayadh s’est déclaré à Bargou dimanche dernier et a détruit d’importantes surfaces champêtres et de pins d’Alep. Un avion militaire a été déployé à deux reprises, sachant que le départ de feu a été localisé au gouvernorat de Kairouan, selon les autorités régionales.