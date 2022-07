La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors Amel Bel Haj moussa a annoncé que son département a entamé la révision du cahier des charges relatif à la création et le fonctionnement des établissements pour personnes âgées, à même de leur garantir les meilleures conditions d’hébergement et de promouvoir la qualité des prestations fournies à cette catégorie de personnes, précisant que le nouveau cahier des charges sera promulgué avant la fin de cette année.

Au cours de sa visite à quatre établissements privés pour personnes âgées dans le gouvernorat de Tunis, la ministre a souligné que la loi sera appliquée aux contrevenants, notamment en cas de dépassements touchant à la dignité des personnes âgées et leur santé physique et mentale.

Moussa a pris connaissance, au cours de cette visite non annoncée, des conditions d’hébergement des personnes âgées et des couts de la prise en charge et s’est par ailleurs, enquise de leur préoccupations ainsi que des conditions de travail du personnel.

D’autre part, la ministre de la famille a pris connaissance de visu de quelques défaillances et lacunes liées à la propreté et l’hygiène, aux équipements et à l’hébergement des personnes n’ayant pas atteint l’âge légal ainsi que les coûts d’hébergement dans les centres de personnes âgées qui varient entre 700d et 3500 d, selon les prestations fournies et les besoins des personnes hébergées.

Elle a émis des recommandations aux commissaires régionaux des affaires de la famille et de la femme dans tous les gouvernorats concernant la préparation de rapports bimensuels sur les conditions des personnes âgées dans les centres privés.

La ministre a chargé les directions d’inspection générale d’effectuer des visites d’inspection périodiques aux centres de personnes âgées privés à raison de quatre fois par an et d’envoyer des correspondances aux responsables pour intervenir en urgence en cas de dépassements au sein de ces quatre établissements.

A noter que le nombre des centres privés pour personnes âgées s’élève à 24, qui ont été créés selon un cahier des charges fixant les modalités de création et de fonctionnement de ces établissements.