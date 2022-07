Tunisie : Décès de l’ancien ministre des Transports Chiheb Ben Ahmed

Tunisair annonce que l’ancien ministre des Transports, Chiheb Ben Ahmed, est décédé ce jeudi 21 juillet 2022.

Le défunt, né en 1966, a occupé plusieurs postes au sein de Tunisair, en plus d’occuper le poste d’ingénieur supérieur en sécurité des réseaux et de l’informatique et d’ingénieur de recherche à l’Institut régional des sciences de l’information et de la communication.

En mois d’avril 2020, il a aussi occupé le poste du président directeur général de la SNCFT, ensuite en mois d’octobre, le poste du président directeur général de la CEPEX.

Paix à son âme.

